Eboli, niente fondi per la videosorveglianza: la delusione dell'amministrazione "Il progetto è stato ammesso in graduatoria ma non finanziato", hanno spiegato da palazzo di città

"Ammesso in graduatoria, ma non finanziato il progetto per la videosorveglianza ai varchi cittadini. I punteggi attribuiti al nostro Comune, infatti, hanno tenuto conto anche dell’indice di criminalità nell’intera provincia di Salerno facendo slittare in coda Eboli rispetto al tasso di pericolosità di altri centri. I fondi,purtroppo, non erano sufficienti per finanziare tutti i progetti ammissibili. Senza contare la gran mole di quelli esclusi del tutto". L'amministrazione non nasconde il proprio disappunto per la mancata concessione delle risorse, che sarebbero senz'altro servite per rafforzare la sicurezza sul territorio.

Ma si prova comunque a guardare il lato positivo: "L’inserimento in graduatoria, però, che indica una valutazione positiva della progettazione apre la possibilità alla partecipazione alla prossima finestra di finanziamento".

Resta l'impegno ad investire sugli occhi elettronici: "L’amministrazione comunale ha avviato, proprio in questi giorni, la verifica delle videocamere esistenti in città. L’obiettivo della videosorveglianza, dunque, non è affatto abbandonato ma sarà perseguito e portato a compimento nel più breve tempo possibile", fanno sapere dal Comune di Eboli.