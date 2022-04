Castellabate, rivoluzione sosta: ecco il nuovo piano parcheggi Il sindaco Marco Rizzo: modifiche necessarie per accogliere al meglio i turisti in arrivo

Il Comune di Castellabate ha approvato la modifica del Piano Parcheggi 2022. La proposta della Castellabate servizi srl, alla quale è stato affidato in gestione il servizio dei parcheggi a pagamento, presenta alcune variazioni legate al numero di posti disponibili, all’entrata in vigore delle aree e la loro fruizione mediante abbonamento.

Nello specifico, sono state attivate delle aree fruibili a pagamento a partire dal 15 Aprile e attive solo dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi nel periodo che va dal 15 Aprile al 31 Maggio. Sono state apportate anche piccole modifiche per i residenti, locatari di immobili e lavoratori.

“Tali modifiche al Piano parcheggi erano necessarie visto il notevole flusso turistico che Castellabate si appresta ad ospitare già dal periodo pasquale ogni anno. Bisogna garantire dei servizi di qualità anche all’utenza turistica destagionalizzata nei periodi di Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre. Il nostro obiettivo è quello di dare priorità anche alle esigenze di coloro che vivono nel nostro Comune” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“La qualità di vita di un territorio è direttamente correlata alla qualità dei servizi che esso riesce a offrire non solo ai turisti ma anche e soprattutto ai residenti. Questo è il primo grande passo verso una Castellabate meta turistica di eccellenza, nonché come paese più vivibile per tutti” conclude l’assessore delegato alla Viabilità urbana, Raffaele Di Gregorio.