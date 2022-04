Regata delle Repubbliche Marinare, ecco il logo: la gara il 5 giugno ad Amalfi Il sindaco Daniele Milano: "Un'immagine nuova e dirompente, fra tradizione e innovazione"

Sette minuti di gara, 2 mila metri in linea per equipaggi da 8 canottieri e 1 timoniere, come rievocazione di ciò che nel Medioevo seppero diventare Amalfi prima, poi Pisa, Genova e Venezia nel commercio sul mare: una tradizione concepita nel dicembre del '54, giunta alla edizione numero 66 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Ma dopo sei anni di attesa, per l’appuntamento del 2022, in programma il prossimo 5 giugno ad Amalfi, la più antica e più piccola delle 4 Repubbliche Marinare, propone «un’immagine grafica nuova, dirompente, a metà tra tradizione e innovazione», spiega Daniele Milano, sindaco di Amalfi.

"Parte da qui lo studio dell’Ente che, in tandem con Giuseppe Durante di "Operadesign", decide di recuperare il vecchio “simbolo” dello storico galeone di Amalfi che torna a essere l’immagine topica di questa edizione. La polena - ricorda l'ufficio stampa del Comune della Costiera - è stata una vera e propria scultura in legno posizionata nella parte estrema del galeone e il segno grafico identificativo della 66a Regata Storica della Repubblica di Amalfi non può che essere l’elemento “estremo” ed identificativo dell’imbarcazione nel punto di arrivo. Il cavallo alato che cavalca le onde del mare è la traccia grafica elaborata proprio come “pittogramma” non solo della manifestazione storica, ma anche come segno rappresentativo della Divina Costa, che ha il suo cuore in Amalfi. Partendo dal presupposto che distinguersi è una questione di stile e che in Amalfi risieda una marcia unica e inconfondibile, la Repubblica Marinara esalta la sua polena, omaggio alla storia popolare della costiera e al glamour della tradizione".