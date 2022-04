Agropoli, la dottoressa Serra scende in campo per le elezioni “La primavere delle idee” è il nuovo progetto dell’ex vice sindaca

"Sarò molto orgogliosa se vorrete darmi la possibilità di guidare questa città per i prossimi 5 anni. Saranno anni fondamentali per la ripresa e la rinascita di Agropoli. Potrete contare sulla mia ferma volontà di rappresentare uomini e donne, cittadini e cittadine con giustizia ed uguaglianza". Con queste parole, la dottoressa Elvira Serra, già vice sindaco, annuncia la sua candidatura a sindaco della città di Agopoli.

"Io e la mia squadra di persone serie, competenti, animate da spirito di passione, al servizio della comunità, siamo già al lavoro per realizzare progetti volti al bene comune. La nostra strada è chiara, il rinnovamento in una nuova politica di eco sostenibilità in tutti i settori" continua la Serra.

"La tutela dei cittadini deve passare prima di tutto attraverso una sanità giusta ed equa, ed ognuno deve concorrere a ciò per la propria parte. L’impegno che prendo con i miei concittadini sin da ora è consegnare una città futura fatta di lavoro, equità, rispetto per tutti e per l’ambiente bellissimo in cui abbiamo la fortuna di vivere, un luogo che ha tutto per bellezze naturali da fare invidia al mondo intero e che aspetta solo di essere tutelato, valorizzato e compreso" sottolinea, ancora, la dottoressa.

"Parleremo in tutti i quartieri del nostro progetto “La primavera delle idee” a cui tutti sono invitati a farne parte. Nessuno si senta dimenticato o escluso, vogliamo per tutti e dico tutti, le stesse opportunità. Perché il linguaggio della verità ci rende invincibili" conclude la Serra.