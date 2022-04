Alessandro Cantalupo è il delegato della sede comunale della Fenailp Battipaglia Tutelerà gli interessi degli operatori del commercio, artigianato e turismo per i prossimi 5 anni

Alessandro Cantalupo è il Delegato della Sede Comunale della Fe.N.A.I.L.P. Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti di Battipaglia.

Cantalupo, artigiano, con laboratorio per abiti da lavoro, a Battipaglia rappresenterà e tutelerà gli interessi degli Operatori del commercio, dell’Artigianato, del Turismo e dei Servizi che operano sul territorio per i prossimi 5 anni.

La nuova Delegazione Fenailp, in Via Bosco II, 1/Q a Battipaglia, rappresenta un luogo strategico per garantire sostegno e vicinanza alle imprese, per favorirne le condizioni di ripresa e sviluppo, per entrare in contatto con le attività imprenditoriali, per la valorizzazione del settore economico di Battipaglia e per creare nuove iniziative in favore degli associati.

La nuova rappresentanza è stata comunicata alle autorità competenti e Alessandro Cantalupo è stato accreditato per la partecipazione a tutti i tavoli di concertazione e di consultazione in favore delle categorie rappresentate.

“Battipaglia ha un ruolo primario in molti settori economici dall’agricoltura al commercio ,dall’artigianato ai servizi alle imprese con una dinamica imprenditoriale che caratterizza i nostri operatori – ha dichiarato il neo delegato Alessandro Cantalupo- negli ultimi anni l’assenza di associazioni datoriali in grado di rispondere alle nostre esigenze è diventata sempre più marcata. La Fenailp è la risposta alle nostre esigenze , per questo ho aderito con entusiasmo all’invito che mi è stato rivolto dal Presidente nazionale Sabato Pecoraro ad impegnarmi nella Federazione. “

La Fe.N.A.I.L.P accreditata alla C.I.U. ( Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali), continua la campagna di espansione della Federazione con oltre 270 delegazioni fra sedi regionali , provinciali e comunali , con una ventaglio di convenzioni con i più importanti partner : TiNoleggio, Mia Assicurazione, Tim, Nuove Fontiere Lavoro, A&G Multiservice, + Energia, Pitagora Centro Studi e Formazione, Fonservizi – Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali , Consorzio Omega – Operatori Multiservizi e Gestori Ambientali , Banche di rilevanza nazionale- Banca del Sud , Banca Monte Pruno, Vivi Banca, Infocert, Gruppo Iovine, oltre la scontistica ,prevista per gli associati, per la S.I.A.E, Polizze fidejussorie ( Stabilimenti Balneari) , e l’assistenza datoriale, in conciliazioni in sede sindacale e vertenze di lavoro.

Nel corso di quest’ultimo anno la Fenailp ha attivato un proprio Confidi - Impresa Confidi, uno Sportello dedicato alla Immigrazione, servizio gratuito per informazioni, orientamento, consulenza e assistenza per pratiche di rilascio, rinnovo permessi di soggiorno, regolarizzazione delle persone straniere, aiuto nella compilazione di modelli di autodichiarazione e orientamento ai servizi del territorio italiano, e uno Sportello Banca per informazioni, consulenza e assistenza per le problematiche finanziarie e bancarie

La Fenailp è impegnata sempre più radicalmente nella tutela degli imprenditori associati con professionisti del settore , per l’assistenza e la consulenza in materia sindacale, previdenziale, contrattuale e nella formazione, una guida con servizi qualificati e di informazione.