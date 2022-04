Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano, presentata la lista "Futura" Annunciato l'impegno di un gruppo di ragazzi: "Ora una nuova partecipazione civile e democratica"

"Un gruppo di ragazzi da sempre attivi civicamente sul territorio di Pontecagnano Faiano, che da anni rivendicano le elezioni dell'unico organo di partecipazione giovanile e democratica". Si presentano così gli attivisti di "Futura", la lista pronta a scendere in campo per il Forum.

"Futura si prefissa una serie di obiettivi ritenuti di assoluta importanza come nuove politiche per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria, la promozione di percorsi didattici per la conoscenza e la valorizzazione del territorio, il potenziamento del trasporto pubblico, il doposcuola sociale, la creazione di eventi socio-ricreativi, agevolazioni per corsi sportivi e la vetrina online del commercio locale", spiegano i promotori dell'iniziativa.

Per il candidato coordinatore Mattia Leone "la presentazione della lista per l'elezione del Forum dei Giovani dimostra come nel territorio ci siano ragazze e ragazzi desiderosi di mettersi in gioco e volenterosi di riportare le politiche giovanili al centro dell'attenzione. E lo slogan della lista: "il futuro comincia adesso" testimonia, appunto, la voglia di intraprendere insieme un percorso, ci auguriamo, ricco di risultati per la generazione odierna e per quella futura, cercando di carpire e rispettare le esigenze della comunità giovanile locale".

Questa la composizione della lista: Mattia Leone, Alessandro Mucciolo, Francesca Santoriello, Giorgia Granozio, Emma Bisogno, Francesco Lustrino, Chiara Verdino, Daniele Leone, Alessia Affinito, Ernesto Landi, Marco Rago, Giovanni Latronico, Luigi Fumo, Furio Cosenza, Giovanni Morra.