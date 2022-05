Campagna: inaugurato un nuovo parco giochi a Quadrivio Il sindaco ha invitato la cittadinanza ad essere "sentinelle degli spazi pubblici"

Un nuovo spazio dedicato ai bambini. Taglio del nastro questa mattina, a Quadrivio, nel comune di Campagna, dove è stato inaugurato il nuovo Parco Giochi in via Starza. "Una bellissima mattinata con tanti sorrisi e divertimento dei nostri piccoli" ha scritto via social il sindaco di Campagna che ha invitato tutti ad essere "sentinelle degli spazi pubblici".