Gff 2022, ai residenti di Pontecagnano servizio di trasporto gratuito

Il Comune di Pontecagnano Faiano, settore Pubblica Istruzione, ha pubblicato l’avviso per il servizio di trasporto per i giurati del Giffoni Film Festival, riservato ai residenti di Pontecagnano Faiano.

Le categorie a cui è rivolta questa possibilità sono: +6 +10 +13 +16 +18. La domanda per fruire della opportunità concessa dall’ente, deve essere compilata, corredata dai documenti richiesti e consegnata al protocollo di Via Alfani, entro e non oltre il 12 luglio 2022.

La richiesta potrà essere ritirata presso gli uffici di Villa Crudele, in Via Europa, o scaricata dal sito www.comunepontecagnanofaiano.sa.it .

Saranno accettate le istanze in ordine di arrivo, fino al raggiungimento dei posti previsti.

“Si riaccende l’entusiasmo intorno ad un evento che da anni ormai costituisce un punto di riferimento per la cultura, l’arte e la socializzazione nel nostro territorio. La nostra attenzione verso tale evento non può che tradursi in impegno concreto. Grazie al servizio trasposto, i giovani e giovanissimi interessati alla partecipazione al Festival potranno accedere agevolmente alla città di Giffoni, dove saranno accolti in un clima di scambio, conoscenza, crescita. Sostenere queste iniziative è il minimo che possiamo fare affinché ragazze e ragazzi possano vivere esperienze positive ed indimenticabili”, ha sottolineato il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.