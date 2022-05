Un nuovo parcheggio coperto a Marina di Vietri: c'è il finanziamento Proseguono i lavori del posizionamento dei sanpietrini in via Vallone

"Rivoluzione parcheggi" a Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni de Simone ha annunciato che, grazie all’intervento della regione Campania, in particolare del consigliere Luca Cascone, è stato finanziato il progetto per la realizzazione di un parcheggio coperto a Marina di Vietri.

"Per fine anno partiranno anche i lavori", ha assicurato la fascia tricolore.

Intanto, proseguono gli interventi in città. In particolare si sta procedendo al posizionamento dei sanpietrini in via Vallone. "La Ditta appaltatrice sta impiegando lavoratori esperti, l'intervento si sta eseguendo ad opera d'arte", sottolinea il vice sindaco Angela Infante.