Baronissi più smart: notifiche anagrafe e tributi tramite l'App IO "Questa ulteriore iniziativa consente di risparmiare tempo e aumentare i servizi”

I cittadini di Baronissi da oggi riceveranno comunicazioni per i settori anagrafe e tributi tramite le notifiche push generate dalla App IO – l’applicazione nazionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

In particolare, grazie all'adesione del Comune al servizio di digitalizzazione dei servizi pubblici, sarà possibile per i cittadini ricevere promemoria della scadenza della carta d'identità e stato di avanzamento delle pratiche per il cambio di residenza, rilascio della tessera elettorale e nomina a scrutatore dei seggi. Ci sarà inoltre, a breve, la possibilità di ricevere gli avvisi di pagamento ed effettuare gli stessi direttamente dall'applicazione.

“Il Comune di Baronissi prosegue nel suo percorso di digitalizzazione – afferma il sindaco Gianfranco Valiante – e lavora costantemente affinché i cittadini possano trovare nell’amministrazione un aiuto concreto e rapido nel superamento della burocrazia. Questa ulteriore iniziativa “smart” consente di risparmiare tempo e aumentare i servizi”.

Per chi non l'avesse ancora attivata, è sufficiente scaricare la App “IO” dagli store Apple o Android, registrandosi con le proprie credenziali Spid o carta d'identità elettronica. Quando il Comune di Baronissi attiva uno dei servizi sopraccitati, riferiti ad un utente registrato, viene generato un messaggio automatico ed il cittadino lo riceve sul proprio smartphone.

Nel caso di emissione di un avviso di pagamento, ad esempio una cartella dei tributi, è possibile anche pagare direttamente all’interno della App con i consueti canali.

IO è uno strumento a disposizione di tutti i cittadini e vi sono collegati i servizi di numerosi enti operanti sul territorio nazionale: oltre ai Comuni, INPS, ACI e Agenzia delle Entrate, per citarne solo alcuni. Tramite la App IO, si potranno da oggi ricevere notifiche come promemoria per la scadenza della carta d’identità e gli avvisi sull’avanzamento delle pratiche anagrafiche. Grazie alla stessa applicazione il cittadino ha inoltre la possibilità di essere avvisato dell’avvenuto rilascio della tessera elettorale e dell’avvenuto sorteggio e della convocazione ai seggi.