Castellabate, al via progetto di rigenerazione urbana Il Comune ha aderito in forma associata da capofila con altri municipi

Presentato in questi giorni un progetto di rigenerazione urbana per l’ottenimento dei finanziamenti statali per gli enti locali con popolazione superiore e inferiore ai 15.000 abitanti. Castellabate ha aderito in forma associata da capofila con altri comuni, Futani, Montecorice, Rofrano e Trentinara, per poter ottenere fondi pari a € 5.000.000,00.

Obiettivi del progetto sono i lavori di rigenerazione urbana finalizzati al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale della frazione di Santa di Castellabate, sede della municipalità. Nello specifico, la messa in sicurezza della strada principale di accesso alla frazione, la realizzazione di un marciapiede lungo la strada regionale ex SS. 267 e la manutenzione straordinaria di Piazza A. Izzo e Piazza Lucia.

«Il nostro obiettivo principale è rendere Castellabate un paese sempre più vivibile e una meta turistica sempre più rinomata. Grazie a questi fondi del progetto di rigenerazione urbana di cui il nostro Comune è capofila, riusciremo a risolvere delle problematiche che, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, diventano cruciali per l’intero territorio. La sinergia intercomunale in progetti di questa portata risulta indispensabile come solida base su cui costruire un piano turistico-culturale duraturo e condiviso. Questo è solo l’inizio di un progetto ben più ampio di cui la nostra Castellabate è protagonista» afferma il sindaco Marco Rizzo.

«Fondamentale risultano questi fondi che lo stato garantisce agli enti locali come supporto per la rigenerazione urbana, soprattutto di quelle piccole e medie realtà che rendono ancor più bella e caratteristica l’Italia intera. Grazie a questi fondi riusciremo a realizzare degli interventi importanti di cui il nostro Comune necessita» conclude l’assessore Nicoletta Guariglia.