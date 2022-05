Pontecagnano, sei milioni per la scuola: via Dante avrà un nuovo edificio "Diventerà l’ennesimo fiore all’occhiello della nostra comunità dal punto di vista strutturale"

Finanziato dal PNRR Istruzione con 6.355.200 € il progetto di realizzazione del nuovo complesso scolastico di Via Dante a Pontecagnano. La richiesta, formulata dal Settore Lavori Pubblici e promossa dal MIUR, prevederà la realizzazione di un edificio mediante sostituzione edilizia.

I lavori riguarderanno sia i locali della scuola dell’infanzia, che quelli destinati alla scuola primaria, con annessa la palestra. Per motivi di sicurezza, non si è potuto ricorrere alla ristrutturazione, pertanto si procederà alla costruzione di un edificio ex novo.

Sono già al vaglio degli uffici le possibili opzioni per il trasferimento degli alunni e del personale incaricato durante il periodo degli interventi.

"Continuiamo sul binario della messa in sicurezza dei nostri edifici scolastici, questa volta per quello più vetusto; un plauso agli attori coinvolti nel progetto (tecnici comunali ed amministrazione) a dimostrazione che la decantata competenza è frutto di un binomio tra dipendenti e politica che lavorano ogni giorno per il bene della popolazione", ha asserito l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica.

“Apprendiamo con il consueto favore una notizia che ben si include nella realizzazione del progetto di trasformazione della città. Con un investimento importante, riusciremo ad edificare plessi completamente nuovi, all’avanguardia, ma soprattutto atti a garantire la piena sicurezza delle centinaia di persone che ogni giorno popolano la scuola. L’istituto di Via dante diventerà l’ennesimo fiore all’occhiello della nostra comunità dal punto di vista strutturale. Siamo entusiasti e pronti a cogliere questa nuova sfida. I bambini prima di tutto”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.