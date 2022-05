Roma, il sindaco di Pellezzano deposita la corona di alloro al Milite Ignoto Nel corso della cerimonia è stato omaggiato anche E.A. Mario, compositore della "Leggenda del Piave"

Questa mattina è stata depositata dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, una corona di alloro al Milite Ignoro presso l'Altare della Patria a Roma.

Lo scorso 4 novembre, il consiglio comunale ha assegnato la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto Medaglia D’Oro al Valor Militare. “Al termine del centenario della sepoltura del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma, simbolo del sacrificio di tutte le guerre, a nome della Cittadinanza di Pellezzano – dichiara il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra – mi sono recato presso il monumento simbolo della nostra libertà e dello spirito di sacrificio per rendere onore al Milite Ignoto ed omaggiare il sacello che ricorda i caduti dei conflitti bellici con la Corona d’Alloro, dono della Cittadinanza di Pellezzano”.

“Un momento solenne e importante nella storia del nostro Comune – conclude il Primo Cittadino – che simbolicamente unirà ai piedi del Milite Ignoto tutti i nostri concittadini, con l’auspicio che tragedie immani come le guerre e i soprusi contro i popoli non possano più ripetersi. Il mio pensiero, in questo particolare momento storico è rivolto all’Ucraina, che sta subendo gli attacchi di un invasore, che in maniera del tutto illegittima ed ingiustificata sta tendando di conquistare parti di questo territorio che non gli appartengono con l’arbitraria volontà di voler ridisegnare i confini geografici. L’impegno delle istituzioni e della Comunità Internazionale è quello di porre fine a questo conflitto con un immediato cessate il fuoco”.

Il Sindaco Morra, nel deporre la corona di alloro, ha voluto rendere omaggio anche al noto E.A. Mario, nato il 5 maggio 1884, originario di Pellezzano e compositore della “Leggenda del Piave”, una delle più celebri canzoni patriottiche italiane che in un passaggio ricorda il 24 maggio 1915, quando l'Italia dichiarò guerra all'Impero austro-ungarico sferrando il primo attacco contro il suo esercito per difendere il proprio territorio dagli attacchi del nemico.

Grande commozione e momento di riflessione toccante nel corso della Cerimonia con il Sindaco Morra che ha salutato tutti i suoi concittadini attraverso la diretta streaming andata in onda sulla pagina ufficiale facebook del Comune di Pellezzano.