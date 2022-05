Pnrr, finanziato il progetto per la nuova scuola Marconi a Battipaglia Ottenuti dal Comune 7 milioni di euro per il nuovo edificio. La soddisfazione della sindaca Francese

Il Comune di Battipaglia ha avuto accesso ad un finanziamento per 7 milioni di euro per il nuovo edificio dell’Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi. I fondi messi a disposizione fanno parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”.

Un successo per l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese che con la delibera di Giunta n. 22 del 7 febbraio scorso, firmata dalla sindaca e dal dirigente dell’Utc ing. Carmine Salerno, ha dato l’avvio alla partecipazione al bando del Ministero dell’Istruzione. Ieri l’iter si è concluso con la pubblicazione della graduatoria nazionale che assegna al Comune di Battipaglia l’intero importo del progetto per € 7.078.153,00. L’edificio che attualmente ospita la scuola Marconi sarà demolito e ricostruito.

«Questo annuncio ci riempie di soddisfazione – dice la sindaca Cecilia Francese -. Premia il buon lavoro che facciamo ogni giorno per riuscire a reperire tutti i fondi disponibili. Tra l’altro spero che possa far capire a chi ci attacca pretestuosamente, che partecipiamo a tutti i bandi così come è stato per le Marconi. Questa scuola fu candidata per ottenere finanziamenti dalla Regione ma in quella circostanza non fu possibile ottenerli vista l’esiguità dei fondi a disposizione in quella circostanza e i pochi progetti finanziati. L’avevamo detto che avremmo ottenuto altro e così è stato. Scorrendo la graduatoria si può notare come Battipaglia sia tra i comuni campani che hanno ottenuto più fondi da parte del Ministero dell’Istruzione».

Intanto entro la fine della prossima settimana sarà consegnato alla ditta appaltatrice, il cantiere della scuola Fiorentino a seguito del contratto firmato con il Comune lo scorso 21 aprile.

«Si porta a compimento anche questo risultato – conclude la sindaca Francese -. Mai al Comune di Battipaglia sono stati finanziati progetti per le scuole per 15 milioni di euro. Noi lavoriamo in silenzio. Altri fanno solo sterili polemiche».