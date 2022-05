Festa della mamma: a Castel San Giorgio una giornata ricca di eventi Una festa di piazza quella promossa dall'amministrazione, con musica, spettacoli ed animazione

L’8 Maggio in Piazza della Concordia l’amministrazione Lanzara promuove un’intera giornata dedicata alle Mamme, perno principale del tessuto sociale, generose ed instancabili nel dedicarsi agli altri prima che a sé stesse. Una festa di piazza quella promossa dall'amministrazione comunale, dal sindaco Paola Lanzara e dall'assessore Antonia Alfano, un evento che mescola musica, spettacoli ed animazione per celebrare tutte le mamme e condividere gioia ed emozioni dopo mesi, anni davvero difficili. Si parte alle 11.00 con un aperitivo musicale con DJ set in piazza della Concordia per poi darsi appuntamento sempre nella piazza principale di Castel San Giorgio alle 17.30 con animazione per bambini, alle 20.00 Donatella Zappullo con le sue allieve saluterà con l’arte della danza tutte le mamme di Castel San Giorgio, alle 21.00 spazio alla musica live con gli Skizzikea di Tony Musante, una delle voci più apprezzate nel panorama salernitano, che sarà il preludio allo spettacolo del comico ed attore teatrale Paolo Caiazzo, volto Rai di Made in Sud. Infine a salutare tutti, alle 22.30, saranno sempre gli Skizzikea con il loro sound travolgente.

«La nostra comunità e tutte le mamme meritano la nostra attenzione ed il nostro augurio per il contributo quotidiano che donano in ogni campo, dalle mura di casa ai luoghi di lavoro- dichiara il sindaco Paola Lanzara, a loro dedichiamo, grazie alla vulcanica iniziativa dell’assessore Antonia Alfano, una kermesse che potrà riunire e divertire grandi e piccini. È tempo di riprenderci le nostre vite, di guardare al futuro e di farlo insieme con speranza e sempre con prudenza, nel rispetto di tutti.

W tutte le mamme, W le mamme di Castel San Giorgio, con un pensiero speciale alle mamme in cielo-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.