Riapre ai visitatori il Teatro Ellenistico di Foce a Sarno Soddisfatto il sindaco Canfora: "Una passeggiata tra natura ed archeologia, tra storia e arte"

Riapre da oggi ai visitatori il Teatro Ellenistico di Foce. Una passeggiata tra natura ed archeologia, tra storia e arte.

"La riapertura del Teatro Ellenistico di Foce è per tutti noi motivo di immensa soddisfazione”. È quanto afferma il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora in occasione della riapertura ai visitatori dell’antica cavea di Foce.

A celebrare questo momento, questa mattina alle 9, una visita organizzata dalla Pro-Loco di Sarno, guidata dal presidente Vincenzo Cerrato, nell'ambito del protocollo d'intesa firmato nell'ottobre scorso con il Comune di Sarno.

“Conoscere, contemplare, respirare la bellezza dell’arte – sottolinea il Sindaco Canfora - . I luoghi della cultura sono un potente fattore di attrazione, la cultura stessa è un motore necessario per realtà cariche di storia, come quella di Foce. Grazie alla collaborazione sinergica di più forze gli scavi di Foce domani riapriranno al pubblico e colgo l'occasione per ringraziare i volontari della Protezione Civile "I Sarrasti", guidati dal presidente Aniello Lenza, che hanno curato la manutenzione e provveduto a ripulire l'intera area dell'antico Teatro Ellenistico in sinergia con il Comune, la Soprintendente Dott.ssa Raffaella Bonaudo e la Dott.ssa Serena De Caro, direttrice del Museo Archeologico Valle del Sarno."

Questa mattina, alle 9, alla riapertura del sito archeologico, oltre al sindaco Canfora e all'amministrazione comunale, sarà presente anche una rappresentanza del Rotary Club di Poggiomarino con la presidente Prof.ssa Raffaela Salerno. Il programma della mattinata prevede inoltre la visita al vicino Parco Cinque Sensi.

Il Teatro Ellenistico sarà aperto, durante la settimana, il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 13. Ad accogliere i visitatori ci saranno archeologi e storici dell'arte. Ci si può prenotare inviando la richiesta all'indirizzo di posta elettronica prolocosarno@virgilio.it.