Una domenica di feste e sfilate: il Gran Carnevale Maiorese incanta i turisti "Si replica domenica prossima, con sorrisi ancora più belli e l’unicità di questa manifestazione"

Una domenica all'insegna della festa e della socialità. A Maiori, nella giornata di ieri, si sono intrecciati tre eventi importanti: la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; la festa della mamma e la prima sfilata del Gran Carnevale Maiorese.

"Abbiamo esposto fuori da Palazzo Comunale la bandiera della CroceRossa per aderire pienamente alla celebrazione volta al riconoscimento dell’enorme sforzo dei Volontari CRI, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto nella guerra in Ucraina", ha detto il sindaco Antonio Capone. Invece, per la festa della mamma come sempre sul lungomare di Maiori l’iniziativa dei volontari dell’AIRC - Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro con l’omaggio delle delicatissime azalee ai sostenitori della Ricerca sul Cancro.

Fiore all'occhiello la sfilata di carri e maschere per la prima giornata del Gran Carnevale di Maiori, che è tornato dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, e in versione "primaverile".

Una sfilata che "ha piacevolmente colpito i numerosi ospiti della nostra Città e incuriosito soprattutto i turisti stranieri. Tutti attratti dal grande spettacolo che, anche in questa particolare edizione, il nostro storico evento regala a grandi e piccini. Merito della bravura dei maestri cartapestai e dell’allegria garantita dai gruppi di ballo", ha aggiunto la fascia tricolore.

La sfilata purtroppo è stata bloccata dalle avverse condizioni meteo "ma si replica domenica prossima, con sorrisi ancora più belli e l’unicità di questa manifestazione ricca di creatività, passione e talento!", le parole del sindaco Capone.