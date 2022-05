Pontecagnano, un nuovo campo in erba sintetica: prende forma lo stadio comunale Intervento di circa 700mila euro che contribuirà a rendere l’impianto una struttura all'avanguardia

Partono oggi i lavori per la realizzazione di un nuovo campo in arba sintetica presso lo stadio comunale 23 giugno 1978 di Pontecagnano. Un intervento dell'importo di circa 700mila euro che contribuirà a rendere l’impianto una struttura all’avanguardia in termini di fruibilità ed impatto estetico.

Posa della prima pietra alla presenza del Sindaco Giuseppe Lanzara, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica e del Consigliere delegato allo Sport Gaetano Nappo, si è tenuto il rito simbolico dell’inizio dei lavori.

“Dopo anni di attese, trova finalmente concretezza un progetto di grande rilevanza per la città. Il nuovo stadio, desiderato da anni, consegnerà nelle mani della comunità un luogo di aggregazione, di competizione sana, di sfide personali e collettive. Con questo monumento allo sport ed all’incontro, continua il nostro impegno e la nostra dedizione verso un progetto che abbiamo dimostrato di voler realizzare nonostante le enormi difficoltà che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. L’obiettivo è vicino e siamo lieti di poterlo raggiungere grazie alle forze di tutti”, ha sottolineato il Consigliere Gaetano Nappo.

“Si avvera un altro sogno: quello di consegnare nelle mani della nostra città un campo sportivo completamente rinnovato, a disposizione delle squadre del territorio, che si cimentano in campionati di ottimo livello. Resta un onore per noi aver scritto la storia dando il via a lavori agognati da tutti: società calcistiche, tifosi, giovani desiderosi di avere uno spazio da vivere in momenti importanti quali quelli delle gare di ogni ordine. Ringrazio l’Assessore Raffaele Sica ed il Consigliere Gaetano Nappo per aver creduto fin dall’inizio in un progetto vasto ma fattibile, come dimostrano gli atti”, ha affermato il Primo Cittadino Giuseppe Lanzara.