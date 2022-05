Pontecagnano, fondi Pnrr: oltre 3 milioni per le politiche sociali ?Il Piano di Zona S04_2 incassa 6 finanziamenti. La soddisfazione del sindaco Lanzara

Il Piano di Zona S04_2, con capofila il Comune di Pontecagnano Faiano, incassa 6 finanziamenti, per un totale di 3.266.500,00 euro, nell’ambito degli interventi per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili.

Le sette proposte, di cui solo una risultata idonea ma non finanziata, rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento alla Missione 5.

Queste le cifre che verranno erogate, con rispettive finalità: oltre 211mila euro da destinare alle capacità genitoriali ed alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, 330mila euro per il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari, 210mila euro per il potenziamento dei servizi sociali e della prevenzione del burn out, 715mila euro da utilizzare per i percorsi di autonomia di persone con disabilità, 710mila euro da investire per la povertà estrema – housing first; quasi 1milione e 100mila euro per la povertà estrema – centri servizi.

Grande la soddisfazione espressa da tutti, non ultimi il Consigliere Comunale Gerarda Sica ed il Primo Cittadino Giuseppe Lanzara, in rappresentanza del Comune Capofila del Piano di Zona S04_2.

“Dopo mesi di incessante e minuzioso lavoro, emergono i risultati sperati: l’approvazione di ben sei progetti da destinare alle fasce deboli. Non possiamo che rallegrarci per questa notizia e continuare a dedicarci con passione all’esecuzione di questi interventi, che porteranno sollievo alle famiglie, agli anziani non autosufficienti, alle persone con disabilità e ai soggetti in condizione di povertà estrema. Il nostro intento è da sempre questo e lo perseguiremo ora con maggiore incisività”, ha dichiarato il Consigliere Sica.

Il Sindaco Lanzara ha, infine, asserito: “Ottenere risultati per le Politiche Sociali, peraltro di dimensioni così importanti ed incoraggianti, rientra fra le nostre massime aspirazioni. Anche stavolta abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma non ci fermeremo a questo. Per questo mi preme ringraziare l’Ufficio di Piano, coordinato dalla dott.ssa Giovanna Martucciello, e gli altri due Ambiti Territoriali Sociali con i comuni capofila di Battipaglia ed Eboli, che si sono voluti aggregare a noi per queste linee di finanziamento. Individuare nuove strategie e modalità di intervento per chi vive condizioni difficili sarà sempre un dovere, per questa Amministrazione e per chi, dagli Uffici, la supporta con audacia, precisione e dedizione. Questo lavoro di squadra ci porterà lontano”.