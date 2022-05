Ospedale di Sarno come il Cardarelli, barelle con i pazienti nei reparti La denuncia dei sindacati

Anche all'ospedale di Sarno come al Cardarelli di Napoli barelle con i pazienti in attesa del ricovero nei corridoi. A denunciare l'accaduto la funzione pubblica della Cisl Salerno. “Sarno come il Cardarelli ma le barelle non stazionano nel pronto soccorso. Per non farle vedere le portano sopra nei reparti” accusano in una nota il segretario Provinciale Alfonso Della Porta ed Andrea Pastore, coordinatore dell’Area Centro Nord, le criticità riguradano il “Martiri di Villa Malta”. “Dopo la riunione flop tra la Direzione Aziendale di Sarno presieduta dal Direttore Sanitario dr. Rocco Calabrese e i Responsabili delle Unità Operative, spuntano i ricoveri nei corridoi.

Sempre più incerto il futuro dell’ospedale di Sarno. Difatti sembrerebbe che a seguito della riunione siano comparse barelle nei reparti, come ad esempio nell’Unità Coronarica, situazione non tollerabile in quanto è palese che la gestione ordinaria continua a sottovalutare il fabbisogno assistenziale con i conseguenti rischi professionali derivanti da questi comportamenti, come eventuali cadute dei pazienti, assenza totale di privacy in quanto è difficile garantire un’adeguata assistenza a partire dalla semplice igiene fino alle manovre di emergenza, anche perché il numero degli operatori soprattutto infermieri ed operatori socio sanitari deve essere distribuito su un maggior numero di ricoverati nonostante gli organici siano sottostimati e carenti. I diritti del malato vanno tutelati” concludono i sindacati.