Castellabate, al porto non ci sono le telecamere: polemica dei pescatori Da Palazzo di Città hanno assicurato l'installazione degli occhi artificiali

Porto senza videosorveglianza a San Marco di Castellabate. A denunciare la situazione sono i pescatori del posto, alcuni dei quali negli ultimi mesi hanno ricevuto degli atti vandalici.

«Ho rischiato di avere un danno enorme alla barca probabilmente per la bravata di qualcuno che non aveva meglio da fare - spiega Marcello Di Matteo, pescatore locale - Per un porto come il nostro credo che sia necessario avere un sistema di videosorveglianza adeguato in caso di situazioni spiacevoli come questa».

L’episodio è stato segnalato sia alla guardia costiera che alla locale stazione dei carabinieri.

Da Palazzo di Città, però, il sindaco Marco Rizzo garantisce che presto anche il porto avrà un sistema di videosorveglianza adeguato. «L’installazione degli “occhi artificiali” è prevista nell’ambito dei lavori del porto e ho già sollecitato, anche alla luce di quest’ultimo episodio, gli uffici preposti per l’installazione così da rendere l’infrastruttura portuale più sicura».