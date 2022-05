Banda ultra larga, il piano del Comune di Pontecagnano Faiano Uffici pubblici, scuole e cittadini: "Sarà una grande opportunità per tutti"

La giunta ha approvato lo schema di convenzione per la realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta velocità, affidando il servizio a Fibercoop. "L’azione - fa sapere l'amministrazione - rientra nell’ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo della banda-ultralarga; un programma di ultima generazione che punta a velocizzare la connessione su tutto il territorio nazionale".

"Vogliamo raggiungere tutti gli uffici pubblici, le scuole, i cittadini con celerità ma anche con una buona qualità della connessione. Lo faremo tenendo fede all’impegno di non lasciare indietro neanche una persona. Oggi collegarsi ad internet è un’opportunità a cui non si può rinunciare: oltre al mondo reale esiste un mondo virtuale che, se ben utilizzato, ci consente passi da gigante in ogni ambito: della cultura, dell’informazione, dei servizi, ha spiegato l’assessore all’innovazione tecnologica, smart city ed attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Rosa Lembo.

Parole simili arrivano anche dal sindaco Giuseppe Lanzara: "Programmare ed attuare interventi sul piano dell’innovazione tecnologica significa stare al passo coi tempi e sostenere i bisogni di tutti. Per i giovani ed i meno giovani oggi la connessione è una necessità. In questo senso, ben venga la velocizzazione e l’arrivo in tutte le aree del territorio di una banda-ultralarga: i nostri concittadini, sia del centro che delle periferie, hanno bisogno di collegarsi ad internet ed affini per ricevere quanti più impulsi e notizie possibili. Renderemo questa convenzione una opportunità per ogni abitante di Pontecagnano Faiano", la certezza del primo cittadino.