Sicurezza nei cantieri: accordo tra il comune di Pellezzano e il Cpt Il sindaco Morra: "Promuove informazione, formazione e assistenza"

Lunedì 16 Maggio, alle ore 11.00, presso il Comune di Pellezzano verrà siglata la Convenzione per l’attuazione della sicurezza e salute nei cantieri delle opere pubbliche e private del territorio comunale tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza in edilizia CPT Salerno, rappresentato dal Comitato di Presidenza nella figura di Gaetano Carratù e dal Vice Presidente Patrizia Spinelli e il Settore Lavori Pubblici del Comune di Pellezzano rappresentato dal Sindaco Francesco Morra.

Attraverso questa Convenzione Il Comune e il CPT di Salerno si impegnano a definire e realizzare un programma di collaborazione a livello operativo in materia di sicurezza e salute nei cantieri edili del territorio comunale che consiste in alcuni punti salienti che di seguito si elencano: scambio di informazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, finalizzate ad incrementare il patrimonio reciproco delle conoscenze, nell’ambito delle specifiche competenze, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

esame dei problemi applicativi delle normative in materia di sicurezza e salute che potessero presentarsi nei cantieri edili, di opere pubbliche e private, ricadenti sul territorio comunale;

diffusione di atti di indirizzo e regole comportamentali per la lotta al contrasto alla diffusione del Covid-19 ed all’applicazione dei protocolli anticontagio con specifico riferimento ai Comitato di cantiere e Comitati Territoriali del Protocollo sottoscritto dalle parti sociali nel mese di marzo 2020; • progettazione e realizzazione congiunta di piani di informazione, formazione e sperimentazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di vita nell’ambito dei cantieri edili di opere pubbliche;

collaborazione in eventuali altri campi, individuati e concordati, durante l’attuazione del presente protocollo, quali convegni, seminari, progetti di ricerca; possibilità di sopralluoghi, anche congiunti, nei cantieri di opere pubbliche;

“Questa Convenzione con il CPT – spiega il Primo Cittadino - costituisce una fattiva collaborazione, per il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori impegnati nei cantieri delle opere pubbliche del territorio Comunale e commissionate dalla stazione appaltante favorendo la consapevolezza del ruolo dei committenti nell’applicazione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e del lavoro regolare, non soltanto mediante il rispetto delle norme, ma promuovendo, insieme al sistema pubblico di prevenzione, azioni mirate e specifiche atte a garantire l’informazione, la formazione e l’assistenza a tutto il sistema interessato dalla realizzazione degli interventi”.

L’adesione del Comune di Pellezzano a questa Convenzione è stata approvata mediante apposita delibera di Giunta Comunale dello scorso 12 aprile. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di due anni.