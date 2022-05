Sarno punta sulle bellezze del territorio: "Valorizzare il sito di Foce" Inaugurato presso il teatro Ellenistico un nuovo pannello realizzato dagli studenti del liceo

"Il sito archeologico di Foce è un patrimonio di archeologia e di cultura. Per questo chiediamo il sostegno di tutti per proteggere la nostra storia e per valorizzare il passato, facendolo rivivere nel nostro futuro", a dirlo il sindaco Giuseppe Canfora.

Ieri mattina, presso il Teatro Ellenistico, è stato inaugurato il pannello dedicato al sito archeologico di Foce, realizzato, con il patrocinio morale ed economico del Comune di Sarno, dagli studenti del Liceo Classico Tito Lucrezio Caro nell’ambito del P.C.T.O. denominato “L’Archeologia come fonte di conoscenza storica: teoria e pratica”, in collaborazione con i docenti dell’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno.

Sono state anche distribuite 200 brochure curate dagli studenti e dai docenti, con approfondimenti storici e culturali relativi alla città di Sarno.

Al percorso di alternanza hanno partecipato cinquantuno alunni delle classi quarte e quinte, tre tutor scolastici, tre tutor tra Dispac e la Sovrintendenza, la Dirigente scolastica, prof.ssa Emma Tortora e la referente del PTCO, prof.ssa Di Filippo.

"Gli studenti hanno relazionato sui loro approfondimenti, descrivendo accuratamente il sito archeologico e la storia dello stesso, tra gli applausi dei presenti, tra i quali anche i tutor universitari, la dott.ssa Serena De Caro, Direttrice del Museo Archeologico, la ProLoco e l’Associazione di Protezione Civile I Sarrasti, che stanno collaborando con l’Amministrazione Comunale per la valorizzazione del sito archeologico di Foce", fanno sapere dal Comune.

Presenti alla mattinata all'insegna della cultura anche gli Assessori Annamaria Della Porta ed Eutilia Viscardi, il Consigliere del sindaco dott. Fiore Giordano, la Consigliera Maria Frecentese che si sono complimentati con la dirigente scolastica, prof.ssa Emma Tortora, con il corpo docente e soprattutto con gli studenti, per l’apporto alla valorizzazione del sito della città, nell’ambito di un progetto collaborativo che vede coinvolte istituzioni ed associazioni.

Alla fine, foto di gruppo e l’intesa di intraprendere una ulteriore collaborazione istituzionale per la valorizzazione del sito.