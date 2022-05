Tramonti, lavori alla rete elettrica: fino al 1 giugno chiusa la SP2 Cambiano le corse SITA: impostato un percorso alternativo

Nuovi lavori in Costiera Amalfitana. Disagi in vista. La Provincia di Salerno ha imposto il divieto di transito sulla S.P. 2 (ex S.P. 2/b), nel comune di Tramonti, dal km 8+100 al km 9+860 (ossia dal bivio di Polvica al Valico di Chiunzi) dal 16 maggio al 1 giugno 2022 nella fascia oraria dalle ore 6.30 alle ore 18.30, con esclusione delle giornate di sabato e domenica.

Il nuovo provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di scavo per attraversamento allaccio elettrico sotterraneo, come richiesto il 10 maggio dalla società Soigea srl.

Di conseguenza, la Sita ha dovuto impostare un percorso alternativo. Tutte le corse sull'autolinea Maiori-Tramonti-Nocera che effettuano il percorso via Campinola, pertanto, dovranno eftettuare, nel periodo soprindicato, il sequente percorso alternativo: bivio Polvica- Polvica- Cesarano- bivio Cesarano- valico di Chiunzi e viceversa.