Sicurezza e salute nei cantieri: siglata la convenzione a Pellezzano Morra: "Onorati e fieri di intraprendere questo percorso di collaborazione con il CPT Salerno"

Siglata questa mattina, a Pellezzano, una Convenzione per l’attuazione della sicurezza e salute nei cantieri delle opere pubbliche e private del territorio comunale tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza in edilizia CPT Salerno e il Settore Lavori Pubblici del Comune di Pellezzano.

"Onorati e fieri di intraprendere questo percorso di collaborazione con il CPT Salerno - ha detto il sindaco Morra - la stipula di questa Convenzione si pone come baluardo della sicurezza e salute nei cantieri pubblici e privati del nostro territorio. L'obiettivo è quello di evitare che possano verificarsi spiavevoli episodi di infortuni sul lavoro incrementando il livello di sicurezza attraverso una sinergia di attività di controllo adoperando gli strumenti legali ed istituzionali che questa Convenzione di offre".

L’adesione del Comune di Pellezzano a questa Convenzione è stata approvata mediante apposita delibera di giunta comunale dello scorso 12 aprile. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di due anni.