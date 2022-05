Pontecagnano ricorda Falcone e Borsellino a 30 anni dalla strage Lanzara: "Dobbiamo contribuire affinchè le loro storie di coraggio restino nella memoria collettiva"

L’Amministrazione Comunale, con la compartecipazione delle scuole del territorio, ha organizzato "Sui passi della legalità – marcia per il trentennale della scomparsa degli eroi Falcone e Borsellino".

L’iniziativa si svolgerà giovedì 19 maggio a Pontecagnano Faiano, con partenza alle ore 9:30 dal Municipio di Via Alfani ed arrivo presso il monumento dedicato ai due uomini divenuti simbolo della lotta alle mafie sito in prossimità di Via Marconi.

Alla manifestazione parteciperanno gli alunni delle classi quinte degli Istituti Comprensivi A. Moscati, Picentia e E. Pimentel Fonseca, guidati rispettivamente dalle Dirigenti Scolastiche Raffaela Luciano, Ginevra De Majo ed Antonietta Cembalo.

Saranno inoltre, presenti, le rappresentanze delle Forze dell’Ordine, nelle persone del Comandante dei Carabinieri Vincenzo de Chiara e del Comandante della Polizia Locale Francesco Lancetta, che operano sul territorio a difesa dei principi di legalità e di convivenza pacifica.

“Ancora commuove la storia indimenticabile di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle donne e degli uomini che, nei giorni del 23 maggio e 19 luglio 1992, persero la vita per difendere il valore della giustizia”- ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara. – “Sono persone a cui l’Italia deve molto: l’esempio, il sacrificio, la lotta nonostante le minacce e la paure. Per quello che ci compete, come rappresentanti delle Istituzioni, come esponenti delle Forze dell’Ordine, come educatori, dobbiamo contribuire affinchè le loro storie di coraggio e di abnegazione restino nella memoria collettiva, dopo trenta o mille anni. Tutte le vittime di quelle tristi giornate devono essere quotidianamente ricordate e costituire il modello di persone a cui abbiamo il dovere di ispirarci, nelle piccole e nelle grandi cose. Pontecagnano Faiano onora la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Lo farà sempre percorrendo i passi della pace, della solidarietà, della legalità”.