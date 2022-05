Lavori in corso alla rotatoria, traffico in tilt tra Agropoli e Castellabate Disagi lungo il tratto di strada che collega le due città del Cilento

Traffico paralizzato stamattina lungo la Via del Mare tra Agropoli Sud e Castellabate a causa di lavori in corso all'altezza della rotatoria, che da un lato porta ad Agropoli centro e da un altro verso Castellabate.

Code anche di un chilometro e automobilisti in coda per oltre mezz'ora per percorrere che si fa abitualmente in 10 minuti. Diversi, infatti, sono stati i disagi, per i tanti residenti e pendolari che ogni giorno si spostano tra i due comuni.

«La solita disorganizzazione che trionfa - lamenta un automobilista - Non ci vuole molto per fare le cose con un certo ordine e criterio. Capisco le esigenze della bella stagione per questi lavori, però c'è anche una strada secondaria parallela che consente di raggiungere i due centri. Perché non hanno usato una segnaletica adeguata magari per decongestionare meglio il traffico?».

I disagi dovrebbero essere limitati alla sola giornata di oggi.