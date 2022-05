Deviazione del torrente Tuscarano: via al cantiere a Minori "Si riuscirà così ad eliminare gli allagamenti che periodicamente interessano le strade"

Mercoledì 18 maggio si aprirà a Minori il primo cantiere per un intervento strutturale nel delicato settore del risanamento idrogeologico.

Dopo gli interventi effettuati in passato per la rimozione dei depositi accumulati nelle aste torrentizie che insistono sul territorio comunale, si procederà alla deviazione del torrente Tuscarano, il cui attuale corso si immette nel vecchio tracciato dell’alveo Sambuco provocando fenomeni di allagamento e intasamento del canale.

In sostanza, il Tuscarano verrà deviato in corrispondenza dell’incrocio con il Torrente Sambuco, nei pressi di Via C.Carola, eliminando l’ultimo tratto tombato ed immettendo l’alveo direttamente nel torrente Sambuco.

"Si riuscirà così ad eliminare gli allagamenti che periodicamente interessano le strade poste tra il corso V.Emanuele ed il ponte pedonale di via Carola, ed a ridurre l’apporto delle acque di pioggia nell’ex canale Sambuco con i conseguenti fenomeni di esondazione. Va aggiunto che sarà probabilmente evitata la prevista demolizione del ponte pedonale, pur assicurando la sostituzione del tratto di canale del torrente Tuscarano, che ad oggi sottopassa il torrente Sambuco, con un nuovo tratto di canale posto a quota altimetrica più alta, immesso direttamente nel Sambuco. E’ un’opera importante e complessa, necessaria per la sicurezza delle persone e del territorio, e che conferma l’impegno dell’Amministrazione a tutela della natura e dell’ambiente", le parole del sindaco Andrea Reale.