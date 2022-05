Nocera Superiore, la denuncia di Albani: "L'incuria regna sovrana in città" "Il sindaco si metta a lavoro per la restante parte della consiliatura, renda la città più vivibile"

"L’incuria regna sovrana nella nostra Città", a denunciarlo il commissario cittadino della Lega di Nocera Superiore Marco Albani che, in una nota, evidenzia le "numerose segnalazioni da parte di cittadini stanchi ed esasperati".

Albani ha acceso i riflettori su alcune criticità riscontrate su manti stradali, aiuole, marciapiedi e altro.

"La vivibilità di un Comune dovrebbe essere al primo posto per chi amministra, invece da quanto ho potuto visionare il Primo Cittadino ha altre priorità - l'accusa - Questa agonia finirà sicuramente alle prossime elezioni dove di “Cuofano" non sentiremo piu’ parlare, a meno che Cuofano Padre non decida di scendere in campo. Nel frattempo, credo sia opportuno che il Primo Cittadino si metta finalmente a lavoro per la restante parte della consiliatura e renda questa città piu’ vivibile per chi la vive ed anche per chi si reca da altri Comuni".

"Sono stanco di sentire etichettata la nostra Città come un Dormitorio o ancor peggio come un luogo abbandonato per la sua incuria",