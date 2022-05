Pontecagnano: via al sorteggio scrutatori per il referendum sulla giustizia Il sinaco Lanzara: "Battaglia in favore della democrazia"

Saranno sorteggiati i nomi delle donne e degli uomini che, entro la data di lunedì 23 maggio, alle ore 8:00, avranno presentato manifestazione d’interesse a svolgere funzione di scrutatore per il 12 giugno, data indicata dal Governo centrale per il referendum sulla giustizia.

Una scelta condivisa da maggioranza e minoranza, che consentirà ai non occupati (e non percettori di reddito), a coloro i quali non abbiano superato il limite di età dei 65 anni e a quanti risultino già iscritti all’albo degli scrutatori di seggio elettorale, di poter accedere, con pari opportunità rispetto agli altri, all’estrazione a sorte del proprio nominativo.

Il modello per l’iscrizione all’elenco potrà essere ritirato presso l’Ufficio Elettorale sito in Via Calabria oppure scaricato dal sito dell’ente www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it .

“Conduciamo da anni un’acerrima battaglia in favore della democrazia e dell’uguaglianza. Per questo non possiamo che ritenerci più che soddisfatti del lavoro compiuto dalla Commissione Elettorale, di cui mi onoro di essere Presidente, nelle persone dei Consiglieri Francesco Giovanni Ferro, Francesco Fusco e Gaetano Nappo, per aver ritenuto essenziale ed inattaccabile la modalità del sorteggio per individuare i nomi degli scrutatori che svolgeranno le loro funzioni nella data del 12 giugno. Crediamo fortissimamente che questa sia una buona opportunità per chi non lavora e non percepisce reddito. Inoltre avvicinarsi alle Istituzioni, alle scelte, ai luoghi in cui viene esercitato il diritto più alto -quello del voto- è sempre uno straordinario privilegio, per tutti.”, ha commentato il Sindaco Giuseppe Lanzara.