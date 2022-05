La nuova condotta sottomarina di Minori sarà presto realtà Consentirà di condurre gli scarichi pretrattati a circa 600 metri al largo della costa

Proseguono a Minori i lavori di realizzazione di una nuova e moderna condotta sottomarina che consentirà di condurre gli scarichi pretrattati a circa 600 metri al largo della costa. La Provincia di Salerno sta proseguendo la realizzazione del ‘Grande Progetto di Risanamento dei Corpi Idrici Superficiali della provincia di Salerno” per il comparto 6B.

Tutto il progetto, che include anche questo intervento, rientra nel Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2021 – Asse 1. ed è realizzato dalla Provincia di Salerno con fondi europei, ed è finanziato per un la somma di 1 milione e 200mila euro.

“Abbiamo provveduto all’appalto dei lavori in tempi record – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - e saranno completati nel giro di poche settimane. La condotta sottomarina a Minori viene realizzata con una tecnologia di scavo estremamente innovativa e consentirà di condurre gli scarichi pretrattati a circa 600 metri al largo della costa, arrivando presumibilmente ad 800 ml e raggiungendo una profondità tra i 40 e i 50 m., così da creare una barriera invalicabile al passaggio dei reflui in superficie. La tecnica di realizzazione mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) permette di evitare gli scavi a cielo aperto, con un impatto ambientale limitato e con una particolare rapidità operativa.

Il nostro obiettivo è consentire che la condotta possa entrare in funzione immediatamente già al suo completamento, in modo da tutelare la stagione balneare che è alle porte. I residenti e i turisti potranno fruire in sicurezza di tutta l’area della costiera amalfitana e sarà garantita così la salvaguardia dell’ambiente marino-costiero.

Tutti i lavori di risanamento dei corpi idrici superficiali permettono il miglioramento della sostenibilità ambientale e della attrattività culturale e turistica di tutto il territorio. E questo intervento in particolare può creare importanti ricadute economiche e occupazionali un comparto, quello turistico, fortemente penalizzato dal periodo pandemico. Siamo in piena ripresa, i flussi turistici iniziano di nuovo a intercettare la nostra bellissima provincia.

Noi come Provincia di Salerno ci siamo, con il supporto del Consigliere delegato all’Ambiente e Corpi Idrici Superficiali Alessandro Chiola, ma soprattutto fortemente sostenuti dalla Regione Campania, che per questo comparto ha previsto una copertura finanziaria di circa 1 mln. 200mila euro. Ringrazio quindi il Presidente On. Vincenzo De Luca che, attraverso i finanziamenti regionali, ci permette di migliorare e tutelare i nostri territori.”