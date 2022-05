Verso il completamento dei lavori di via Pompei a Pontecagnano Dalla Provincia fanno sapere: "Sono state avviate le procedure di collaudo"

La Provincia di Salerno sta per concludere i lavori di allargamento della SP 28 via Pompei in Pontecagnano Faiano all'altezza del Seminario Arcivescovile - Primo Lotto di intervento.

“Nei prossimi giorni – dichiara il Presidente Michele Strianese - sarà completata la segnaletica verticale ed orizzontale e saranno completate alcune opere di finitura di dettaglio. Sono state avviate le procedure di collaudo. In prosieguo sarà possibile la riapertura della strada a doppio senso di marcia.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Ogni cantiere – conclude Strianese - per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”