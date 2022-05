Angri: finanziati 5 milioni di euro per il Parco Urbano dell'Accoglienza Il progetto prevede la realizzazione di un'area parco e di una piccola piazza interna

Buone notizie per il comune di Angri. Sono stati ottenuti in via definitiva quasi 5 milioni di euro dal PNRR per la realizzazione del Parco Urbano dell’Accoglienza, che sorgerà in località Via Campia / Via Paludicella, al confine con il Comune di Sant’Antonio Abate.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area destinata a parco urbano di ben 30.000 mq, e una piccola piazza interna, suddivisi in via preliminare in queste aree:

• 3000 mq riservati allo sport con attrezzature per allenarsi all’aperto

• 1000 mq per la realizzazione di un dog park, ovvero un’area attrezzata per cani

• 2060 mq per la realizzazione di un playground, un’area da gioco attrezzata per i bambini

• 4100 mq per nuove piantumazioni

Al Parco, che sorgerà nei pressi della nuova diramazione autostradale, si accederà attraverso due ingressi posti rispettivamente su via Campia e via Paludicelle.

"Il progetto presentato dal Comune di Angri si rifà ad una idea progettuale portata avanti da questa Amministrazione dal 2016, quando già ravvisammo la necessità di intervenire su quell'area per sottrarla all'inevitabile degrado ambientale e sociale, come tutte le aree non presidiate a margine delle città. - ha fatto sapere il sindaco Cosimo Ferraioli - Da qui l'idea di rilanciare la nostra proposta progettuale, candidandola ai bandi PNRR sulla rigenerazione urbana, che finalmente vediamo concretizzarsi con l'investimento di quasi 5 milioni di euro, suddivisi in quote ed erogati annualmente (come prevede il bando stesso)".

Con l'arrivo della prima tranche si partirà subito con il progetto esecutivo, per poi procedere alla procedura pubblica per l'assegnazione delle attività di realizzazione del parco alla ditta contraente.