Castel San Giorgio, bagno di folla per l'associazione "Rainbow children" Il sodalizio metterà al centro dell'attenzione i temi dell'autismo e della disabilità

"Più attenzione al mondo dell'autismo e della disabilità, inclusione, partecipazione e condivisione: queste le parole chiave della cerimonia di presentazione dell'associazione "Rainbow Children" che si è svolta sabato nella splendida cornice di Villa Calvanese a Lanzara, frazione di Castel San Giorgio. Questa realtà associativa nasce grazie alla forte determinazione di tanti genitori di bambini autistici del nostro territorio, che si battono per vedere riconosciuti i loro diritti e avere più tutele e servizi per i loro bambini. Un momento di condivisione e di partecipazione, insieme ad un "arcobaleno" di bambini, che col loro entusiasmo ci hanno regalato un sorriso e tanti momenti di gioia": a dirlo è la deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani, ospite della manifestazione.

"Alla presenza di moltissimi genitori, bambini e istituzioni, la cerimonia di presentazione è stata un'importante occasione di informazione e confronto. Ringrazio per l'invito la presidente Anna Vuolo, i soci Carmelinda Caiazza, Antonietta, Vincenzo e tutti i membri dell'associazione. Ho voluto fortemente testimoniare con la mia presenza la vicinanza a Rainbow Children che rappresenta una realtà importantissima per l'Agro Nocerino Sarnese e che va incoraggiata e sostenuta - spiega Villani -.Insieme al sindaco di Siano Giorgio Marchese e al sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara presenti alla manifestazione, abbiamo promesso il nostro sostegno all'associazione oltre che il massimo supporto a tutte queste famiglie cha la compongono".

"Nel corso della cerimonia ho ribadito il mio grande interesse per il tema dell'autismo, ho illustrato ai presenti la mia mozione sull'autismo e ho rinnovato ai presenti il mio forte impegno a sostenere i caregiver familiari, oltre che pretendere maggiori tutele per le persone autistiche alle quali va tutto il mio sostegno: continuerò a farmi portavoce in Parlamento di ogni azione che possa promuovere l’integrazione sociale, l'autonomia e l'aiuto per i bambini con esigenze speciali e le loro famiglie. Colgo l'occasione per ringraziare tutti per questo fantastico momento di condivisione e inclusione che deve ricordarci quanto possiamo fare, ogni giorno, per non lasciare nessuno indietro", conclude la deputata M5S.