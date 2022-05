Pontecagnano "si colora" con il concorso "Un gentile balcone fiorito" Previsti dei premi per gli addobbi più belli: al primo classificato l'esenzione Tari

Torna anche a Pontecagnano il concorso "Un gentile balcone fiorito", l'iniziativa promossa dal comune che, da circa tre anni, ha aderito della Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza con l'Associazione Cor et Amor ,che coordina e promuove varie iniziative a finalità civica, solidaristica e di utilità sociale.

Il concorso prevede l'abbellimento con decorazioni floreali, a tema libero, di balconi, terrazze, finestre, davanzali o particolari abitativi visibili dall'esterno, ubicati nel territorio del Comune (sono esclusi i giardini e professionisti del settore), ed ha il fine di "rendere più bello, gradevole ed ospitale il paese, attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare la scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza. Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno per la propria città ed il rispetto per la natura premiando gli interventi che contribuisco no a diffondere l'immagine di una comunità accogliente e fiorita", si legge nell'avviso.

Per gli addobbi floreali presentati che avranno ricevuto più consensi sulla pagina istituzionale del Comune di Pontecagnano Faiano sono previsti anche dei premi:

per il Balcone e/o addobbo floreale che avrà ricevuto più consensi, è previsto un contributo del valore corrispondente alla tassa TARI per l’annualità successiva al concorso, mentre per il secondo e terzo posto saranno consegnate delle targhe di riconoscimento;

Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti residenti nel Comune di Pontecagnano Faiano, escluso gli specialisti del settore, che abbelliscono parti esterne della loro abitazione mediante iscrizione da compiersi entro il 15/06/2022, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito del Comune di Pontecagnano Faiano: www.pontecagnanofaiano.sa.it

La proclamazione e premiazione dei vincitori, avverrà nel mese di agosto in concomitanza con le Manifestazioni estive, durante la serata verranno proiettate le fotografie di tutti i siti abbelliti, presentati tutti i partecipanti e premiati i vincitori.