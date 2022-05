Servizio civile a Montecorvino Pugliano: firma dei contratti per 10 volontari Nell’arco dei 12 mesi saranno impegnati nel progetto “Family Goal”. Il saluto del sindaco

Questa mattina presso gli uffici comunali, il Sindaco Alessandro Chiola e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Daniele De Matteis, hanno incontrato i 10 volontari che presteranno servizio presso il Comune di Montecorvino Pugliano.

Ecco i nomi dei volontari che, nell’arco dei 12 mesi, saranno impegnati nel progetto “Family Goal”: Isabel Montagna, Marco Melella, Guglielmo Nappo, Carmen Granozio, Donatella Pantalena, Silvia Episcopo, Annalisa Montefusco, Carmen Cafaro, Oreste Raffaele Montella, Espedito Raimondo.

«I mesi che verranno siano per voi una preziosa occasione di formazione, di crescita umana e professionale - afferma il Sindaco Alessandro Chiola - Auguriamo a tutti voi di accrescere il proprio bagaglio culturale e personale. Questa esperienza vi consentirà di guardare con occhi diversi quella che è la macchina complessa della Pubblica Amministrazione e gli sforzi che questo esecutivo mette in campo per migliorare la qualità della vita».

«Oggi è un bellissimo giorno perché abbiamo dato la possibilità a dieci giovani di vivere una esperienza di vita che sono certo aiuterà ognuno di loro - commenta l’Assessore De Matteis. Nonostante la situazione economica in cui versa l’Ente, l’Amministrazione comunale investe importanti risorse nei giovani».

Ciascun operatore volontario selezionato riceverà un importo mensile per lo svolgimento del servizio di 444,30 euro.

All’incontro hanno presenziato: il Vicesindaco, Ludovico Buonomo; l’Assessore all’Istruzione, Grazia Dello Stritto; il Presidente del Consiglio Comunale, Teresa Di Meo.