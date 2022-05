Capaccio Paestum, consegnato il campetto sportivo alla scuola "Vannulo" A tagliare il nastro è stato il sindaco Franco Alfieri

Un altro spazio per lo svolgimento dell’attività fisica a disposizione dei ragazzi di Capaccio Paestum. E' stato consegnato, stamattina, il campetto della scuola secondaria di primo grado Vannulo, in località Rettifilo.

«È stato bello vedere la gioia dei piccoli studenti per uno spazio che consentirà loro di riprendersi quell’attività all’aria aperta che tanto hanno desiderato durante l’emergenza Covid e di riprendersela in sicurezza - commenta il sindaco, Franco Alfieri - Abituare i più giovani allo stare insieme, dare loro luoghi di incontro anche per attività extra scolastiche è necessario. E noi, come Amministrazione, dobbiamo creare le condizioni perché questo avvenga».

Entusiasti i ragazzi della scuola che subito dopo hanno cominciato le attivià sportive. Ad accompagnare il primo cittadino al taglio del nastro anche altri esponenti dell'Amministrazione comunale.