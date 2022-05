Raid vandalico nel parco urbano di San Marzano sul Sarno: incendiate sei piante La sindaca: "Visti ragazzi con cappuccio in testa allontanarsi dal luogo al momento dell'incendio"

Vandali in azione nel parco urbano di San Marzano sul Sarno. A denunciare quanto accaduto è la sindaca Carmela Zuottolo. Nella serata di ieri sono state incendiate sei piante nell'area. A lanciare l'allarme alcuni cittadini che hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco che tempestivamente sono intervenuti sul posto. Fortunatamente, l'incendio è stato domato e spento senza danni ad alcuna persona.

"Sono stati visti ragazzi con cappuccio in testa allontanarsi dal luogo al momento del divampare delle fiamme", ha scritto la fascia tricolore via facebook. Oggi il parco urbano resterà chiuso per verifiche.

"Grazie ai cittadini che prontamente hanno partecipato e allertato le autorità. Un grazie va alla protezione civile Vi.vas, presente", le parole della sindaca Zuottolo. Unanime la condanna da parte della cittadinanza. "Spero che vengono identificati, e soprattutto denunciati e puniti", scrive un utente via social.