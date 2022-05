Maiori pensa già al prossimo Gran Carnevale: ecco il tema della 49esima edizione "La salvaguardia del pianeta e del mare": appuntamento dal 19 al 26 febbraio 2023

Sull'onda del successo dell'ultima edizione, Maiori pensa già al prossimo "Gran Carnevale Maiorese", in scenadal 19 al 26 febbraio 2023.

"La 49° edizione del Gran Carnevale Maiorese inizia oggi con la pubblicazione delle date e del tema che oltre ad essere di grande attualità conferma la nostra volontà di veicolare messaggi importanti attraverso l'arte della cartapesta e dei gruppi di parata", fanno sapere dall'organizzazione.

"Oggi comunichiamo solo le date dell'evento classico a febbraio preservandoci poi una possibilità per maggio 2023 come fatto quest'anno", spiegano.

Il tema della 49esima edizione sarà: "La salvaguardia del pianeta e del mare...le celebrazioni UNESCO per il decennio del mare". Il nuovo bando di selezione dei progetti sarà emesso a settembre e prevederà la possibilità di presentare bozzetti anche per maschere isolate e di gruppo, per l'arredo urbano, oltre che per la costruzione dei carri allegorici. Una scelta che vuole "avvicinare sempre più artisti ed amanti del carnevale alla nostra manifestazione oltre ad avvicinare le nuove generazioni", sottolineano.

Il Comune di Maiori nell'ambito di un progetto più ampio indetto dal ministero dell'interno sulla promozione del territorio, della sua cultura e tradizione nell'era post covid ha inserito anche la proposta presentata in partenariato dalle associazioni che operano nel carnevale per la realizzazione di una mostra permanente legata appunto alla nostra manifestazione.

A settembre prossimo il Gran Carnevale Maiorese farà richiesta per entrare a far parte dell'inventario del patrimonio culturale immateriale campano (IPIC).