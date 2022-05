Ospedale di Sarno, Angrisani: lo scaricabarile continua "De Luca e l'Asl Salerno diano risposte ai cittadini"

"Purtroppo le preoccupazioni, mie e dei cittadini dell’agro sarnese nocerino, sulla sorte dell'Ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, aumentano ogni giorno - dichiara la Senatrice di Alternativa Luisa Angrisani -. Promesse di nuovo personale puntualmente disattese, impegni per assunzioni, innovazione ed adeguamenti mai mantenuti, tutto ciò nonostante il “Martiri del Villa Malta” sia stato riconosciuto, per la posizione strategica fondamentale nella rete ospedaliera a cavallo tra le province di Napoli e Salerno, una struttura fondamentale. Eppure- spiega la Senatrice- l'Asl continua ad essere inadempiente come tutta la politica regionale, vera responsabile dei disagi che vivono il personale sanitario e subiscono chi ha bisogno di cure.

Quello che sta accadendo all'ospedale di Sarno non è altro che la cartina di tornasole della pessima gestione della sanità da parte della regione, da parte di De Luca- chiosa la parlamentare.

I reparti soffrono, ad oggi sono bloccati anche i ricoveri e gli interventi nel reparto di ortopedia, una volta fiore all'occhiello del nosocomio sarnese, per non parlare poi delle gravi criticità nel pronto soccorso e con una toppa è peggio del buco, perché dovete sapere che per sopperire all'urgenza si prevedono turnazioni con un'unica guardia notturna di pronto soccorso. Assurdo .

Manca nella sanità campana un'attività programmatica lungimirante, non c'è una visione politica univoca che dia risposte ai territori quando viene stilato il piano sanitario regionale, non vi è sinergia istituzionale pur avendo spesso una filiera governativa dello stesso colore, dall’esecutivo parlamentare a tante amministrazione provinciali e locali, come accade ad esempio nella provincia di Salerno, a Sarno soprattutto -attacca la Angrisani -.

L'ospedale di Sarno progettato per puntare sulla specialistica e l'avanguardia, ora invece è candidato ad essere fanalino di coda della rete ospedaliera dell’agro e non solo. Mi chiedo e vi chiedo, a chi fa comodo tutto ciò? Dico basta a questa gestione in danno del pubblico favorendo la corsa verso il privato, perchè i cittadini giustamente, per tutelare la loro salute, si rivolgono in mancanza di un servizio sanitario pubblico adeguato, ai centri convenzionati.

L'obiettivo a cui dobbiamo aspirare a tutti i livelli di governo, da quello centrale e a quello locale, è il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. L’ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno merita di essere un polo di eccellenza, un punto di riferimento per l'emergenza dell'agro Sarnese Nocerino.

Purtroppo la Regione e quel Governo in cui vanno tutti in cui vanno tutti a braccetto, sta gestendo in modo scellerato la sanità nel nostro territorio. Dalle istituzioni centrali a quelle regionali è solo un continuo scaricabarile. Da parte mia farò sempre tutto quello che è nelle mie possibilità sollecitando il Ministero, la Regione, l'Asl Salerno, non mi fermerò- avverte la Senatrice-, anche se sembra che della salute dei cittadini e di un servizio sanitario adeguato, non importi a nessuno. Si fanno tante chiacchiere, tante promesse che i cittadini sono stanchi di sentire, intanto il Martiri del Villa Malta di Sarno è abbandonato a se stesso" conclude la Senatrice di Alternativa Angrisani.