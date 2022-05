Novi Velia, riapre il Santuario del Sacro Monte A presiedere l'azione liturgica sarà il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Ciro Miniero

Il Santuario dedicato alla Vergine del Sacro Monte, dopo la pausa invernale, riaprirà al culto il 29 maggio, ultima domenica del mese. Lo scoprimento dell’immagine della Madonna avverrà alle ore 12.00. Sarà presente il Vescovo, S.E. Mons. Ciro Miniero, che presiederà l’azione liturgica.

«La gioia di quei momenti susciti in tutti sentimenti di gratitudine e di santa emozione. Alla Madre di Dio e alla Madre nostra vogliamo presentare i nostri propositi di bene per meritare il suo patrocinio. Saliremo al Monte, reso Sacro dalla sua presenza, per crescere nella fede a Cristo e nell’amore ai fratelli. Ascoltiamo dunque l’invito materno che la Vergine Santa ci rivolge e saliamo al Monte! Vogliamo dirle di guardarci con occhi di Madre e di guidarci nel nostro cammino verso il Cristo Signore» commenta il rettore del Santuario, Monsignor Carmine Troccoli.

«A lei manifesteremo la nostra gratitudine per il rallentamento del virus che tanto male ha prodotto nel mondo intero. A lei chiederemo per la martoriata Ucraina che si depongano le armi e che torni la pace. Il santuario resterà aperto fino alla seconda domenica di ottobre» conclude il rettore.