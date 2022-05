Nocera Superiore: inaugurata la nuova palestra dell’istituto Fresa Pascoli E' la terza palestra riqualificata dall’amministrazione Cuofano. Soddisfatto il sindaco

Uno spazio tutto nuovo, riqualificato e sismicamente adeguato. Questa mattina, a Nocera Superiore, è stata inaugurata la nuova palestra dell’istituto Fresa Pascoli.

L’intervento, cofinanziato dal Ministero per un importo di circa 230mila euro, va ad aggiungersi ad altri interventi di recupero delle palestre scolastiche: da quella della scuola S.Giovanni Bosco all’ultima in ordine tempo della Settembrini dove si allenano i giovani schermidori del team guidato dall’olimpionica Rosella Pagano. E' la terza palestra riqualificata dall’Amministrazione Cuofano, oltre agli interventi eseguiti sul patrimonio edilizio scolastico.

La nuova palestra consegnata stamane dal sindaco Giovanni Maria Cuofano è uno spazio tutto nuovo, riqualificato e sismicamente adeguato dove alunni ed associazioni sportive del territorio potranno fare attività sportiva in ambienti sani ed attrezzati. Per il primo cittadino: "È stata la festa dello sport, della socialità, della ritrovata normalità".

"Le scuole restano uno dei nostri punti programmatici sul quale quest’Amministrazione continua ad investire risorse – ha dichiarato la fascia tricolore – anche durante la pandemia ed in un momento storico complicato per gli enti locali abbiamo continuato ad investire sull’edilizia scolastica per consegnare agli alunni non soltanto spazi per la didattica e l’apprendimento ma anche per l’attività sportiva che è momento di educazione civica. Oggi stiamo continuando a portare avanti un Piano Generale di recupero e riqualificazione per consegnare alla comunità un patrimonio edilizio scolastico di valore, da manutenere nel tempo".