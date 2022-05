No a disagi per i turisti: sospesi lavori sull'Amalfitana tra Positano e Praiano L’amministrazione comunale di Positano ha chiesto ad Anas di posticipare gli interventi

No a disagi per turisti e attiità della zona. Dopo una specifica richiesta da parte del comune di Positano sono stati sospesi i lavori di nuova pavimentazione, in corso in orario notturno da parte di Anas lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, tra i comuni di Positano e Praino.

Il necessario atto amministrativo con l’impresa esecutrice è stato formalizzato quest’oggi.

L’amministrazione comunale ha infatti chiesto ad Anas, per ragioni legate agli spostamenti turistici ed alla conseguente ricaduta economica per le attività notturne della zona, di poter posticipare le attività lavorative, sebbene queste fossero programmate in orario notturno compreso tra le 22.00 e le 7.00, mediante istituzione del senso unico alternato, allo scopo di minimizzare i disagi.

Anas, accogliendo quindi tale richiesta nello spirito della consueta buona collaborazione con i Territori, ha quindi posticipato l’esecuzione delle rimanenti attività lavorative al periodo compreso tra fine settembre ed inizio ottobre prossimi venturi.