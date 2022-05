Castel San Giorgio: la Regione finanzia il prolungamento della via di fuga Strianese: "Dopo anni di incuria si sblocca l'iter"

La Regione Campania, con proprio Decreto dirigenziale n. 93 del 10 maggio u.s. ha provveduto all’assegnazione definitiva alla Provincia di Salerno del finanziamento del progetto “Prolungamento della via di fuga nel Comune di Castel San Giorgio” stabilendo in contemporanea l’erogazione della prima rata.

“Ci è stato assegnato un finanziamento complessivo di € 2.762.616,89 – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – a valere sulle risorse FSC 2000-2006 per la realizzazione dell’intervento di prolungamento della via di fuga nel Comune di Castel San Giorgio, nell’ambito dell’intesa Istituzionale di Programma IV Atto Integrativo dell’APQ Infrastrutture per i sistemi urbani. Inoltre è stata già erogata la prima rata di € 414.392,53.

Dopo la riapprovazione del progetto in linea tecnica, avvenuta qualche settimana fa, ora si potrà passare all’ottenimento dei nuovi pareri da parte delle Autorità competenti. Ancora qualche mese dunque e potremo iniziare questa opera, dopo anni di incuria.

La Regione Campania e la Provincia di Salerno, in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale della Sindaca Paola Lanzara, finalmente sbloccano l’iter per la realizzazione di un importante tratto stradale atteso da troppo tempo, per questo ringrazio il Presidente On. Vincenzo De Luca che ha seguito tutta la questione.

Le attività - conclude Strianese - sono coordinate dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Ogni cantiere aperto per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”