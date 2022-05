Scafati, il Comune cerca artisti per la rassegna estiva 2022 Il sindaco: «Predisporremo un programma di eventi che soddisfi le esigenze di tutti gli scafatesi»

Il Comune di Scafati ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse/indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di proposte progettuali di eventi culturali, artistici, teatrali, musicali, cinematografici, di spettacolo e di intrattenimento da inserire nella rassegna estiva 2022. L'iniziativa sarà promossa dall’Amministrazione comunale nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre.

Le proposte progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il giorno 6 giugno 2022, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.scafati@asmepec.it, oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Scafati.

«È nostra intenzione - ha dichiarato il sindaco Cristoforo Salvati - predisporre un programma di eventi che soddisfi le esigenze di tutti gli scafatesi, che riesca ad abbinare spettacolo, sport e musica con un occhio d'attenzione ai bambini e alle famiglie. Il nostro obiettivo è allestire una rassegna che consenta agli scafatesi di vivere la città, proponendo loro serate di svago, all’insegna del divertimento, iniziative culturali, spettacoli, occasioni di aggregazione e di intrattenimento, da tenersi in varie aree del territorio. Ovviamente gli spettacoli saranno gratuiti per tutti. Ci auguriamo che in tanti aderiscano alla nostra manifestazione di interesse. Ringrazio, intanto, l’assessore alla Cultura, Nunzia Di Lallo ed il personale del settore competente per il lavoro e l’impegno».

«Ci auguriamo - ha spiegato l’assessore alla Cultura, Annunziata Di Lallo - di ricevere tante proposte da parte di chiunque fosse interessato ad essere protagonista in questa Rassegna estiva, che stiamo cercando di allestire tenendo conto delle esigenze delle varie fasce di età della popolazione. Dopo il lungo periodo di restrizioni imposte dalla pandemia abbiamo bisogno di riprendere le nostre vite, di vivere il territorio, ovviamente sempre nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti per il contenimento della diffusione del virus. Da parte nostra c’è il massimo impegno per presentare una rassegna degna delle aspettative dei cittadini per un’estate all’insegna del divertimento».