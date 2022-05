Amalfi e Costiera, anticipo d'estate: folla di turisti e tutto esaurito Locali pieni, strade invase da vacanzieri per la maggior parte stranieri: la "Divina" è ripartita

I segnali incoraggianti c'erano tutti e l'ulteriore conferma si è avuta nel fine settimana appena mandato in archivio: il turismo è davvero ripartito nel migliore dei modi.

Tra sabato e domenica una vera e propria invasione di turisti ha segnato i comuni della Costiera Amalfitana: quasi impossibile trovare un parcheggio libero già da mezzogiorno, occupati tutti gli stalli persino dei motorini. Ottimi riscontri per gli spostamenti via mare con il pienone a bordo dei traghetti da e verso Salerno.

Ad Amalfi ottimi affari per bar, ristoranti e attività commerciali: selfie, sorrisi e un po' di shopping per le migliaia di turisti - quasi tutti stranieri - che dopo due anni di stop causa pandemia sono tornati a viaggiare. Ed hanno scelto la "Divina" per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Buoni riscontri anche per le guide e le attività ricettive: c'è dunque fiducia ed ottimismo anche per le settimane ed i mesi a venire. Intanto, quest'ultimo fine settimana da "anticipo d'estate" è andato in archivio nel migliore dei modi. E si guarda con speranza anche alla stagione estiva ormai alle porte.