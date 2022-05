Tribunale di Vallo, Bilotti: "Aree interne senza diritto alla giustizia" Interrogazione parlamentare ai ministeri della giustizia e a quello per il Sud

"La situazione della carenza di organico del Tribunale di Vallo della Lucania in Provincia di Salerno è un problema che l'emergenza pandemica ha acuito ma che non è stato mai superato nei suoi aspetti strutturali."



Lo dichiara la deputata salernitana Anna Bilotti membro dell'intergruppo parlamentare sulle aree interne, annunciando un'interrogazione parlamentare ai ministeri della giustizia e a quello per il Sud e la coesione territoriale sullo stato di funzionamento del tribunale salernitano. Sono di queste settimane infatti le accorate denunce da parte di associazioni di avvocati ma anche del Codacons, che a mezzo stampa hanno evidenziato ancora una volta la mancanza di personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace e la cronica mancanza di magistrati.



"Da anni i cittadini del Cilento, - continua Bilotti - area eletta dalla strategia nazionale come territorio a forte deprivazione sociale, chiedono gli stessi diritti, legalità, sicurezza degli altri territori più urbanizzati. Uno dei fattori più rilevanti del divario di cittadinanza è anche la lunghezza dei tempi della giustizia, che incide sulla capacità del Mezzogiorno di attrarre investimenti ma anche sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nello Stato".



"La recente nomina della commissione interministeriale per la giustizia del Mezzogiorno, il 14 maggio 2021 dalla Ministra Cartabia, di concerto con la Ministra Carfagna, è nata per dare impulso ad una rivisitazione dell'attuale geografia giudiziaria ma anche per attenzionare le lacune del sistema giustizia meridionale nel suo complesso. È ora di rimboccarsi le maniche - conclude la deputata salernitana - e risolvere un'emergenza territoriale nell'interesse del diritto dei cittadini per una giustizia uguale per tutti".