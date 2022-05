Castellabate, cala il sipario sull'iniziativa comunale "LungomareVivo" E' stata issata ufficialmente durante la serata anche la Bandiera Blu

Si è conclusa ieri sera l’iniziativa "LungomareVivo2022" promossa e organizzata dal Comune di Castellabate per ravvivare e rendere fruibile il lungomare anche a famiglie e bambini.

A chiusura della serata il concerto di Peppe Cirillo e Antiqua Saxa che hanno animato il lungomare con musica popolare cilentana.In questa importante serata proprio a Punta dell’Inferno è stata issata la Bandiera Blu, questo prestigioso riconoscimento che Castellabate anche quest’anno per la ventiquattresima volta ha ottenuto, alla presenza delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di Lungomarevivo2022. Altro significativo momento della serata è stata la presentazione del nuovo logo turistico di Castellabate realizzato da William Rizzo, vincitore dell’apposito concorso. Protagonisti sono stati le tante famiglie, bambini e ragazzi che hanno approfittato di questa ultima giornata domenicale per fruire del lungomare ravvivato dalla musica, dai mercatini artigianali e dall’animazione e intrattenimento per i più piccoli.

«Sono davvero compiaciuto del grande successo riscosso da questa iniziativa. Ci tengo a ringraziare tutti gli amministratori, assessori e consiglieri, l’ufficio promozione turistica e tutte le associazioni che si sono impegnati con costanza per la progettazione e realizzazione di un’iniziativa particolare come questa» ha detto il sindaco, Marco Rizzo.

«La speranza è che questa iniziativa possa ripetersi nuovamente. Abbiamo riscontrato in tutti forte entusiasmo e soddisfazione per questo format che voleva essere un forte incentivo sia per la fruizione del lungomare in una veste totalmente pedonale che per il commercio in generale in queste domeniche di maggio» ha aggiunto l'assessore, Nicoletta Guariglia.

«Abbiamo creduto tanto in questa iniziativa e le nostre speranze non sono state per niente disattese. Ringrazio tutti quelli che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e si sono impegnati sin dal primo giorno per il suo successo» ha concluso il consigliere Clemente Migliorino.