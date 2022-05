Buone notizie per Pontecagnano, ponte sul torrente Asa: completata la struttura Strianese: Ancora qualche settimana di lavoro e riapriremo al transito l'intera carreggiata stradale

Buone notizie per il Comune di Pontecagnano: proseguono i lavori del ponte sul torrente Asa sulla SP 175. Il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese ha fatto sapere che è stata completata la struttura.

"Con il getto di completamenro dell' impalcato in calcestruzzo armato precompresso, si concludono le opere strutturali per la ricostruzione del ponte sulla litoranea di Pontecagnano. La strada è nuovamente segnata, dunque. - ha scritto via social il presidente Strianese - Abbiamo rinforzato le spalle del ponte, ricostruito la struttura portante con un telaio piano in ferro e poi completato l' impalcato con predalle prefabbricate e soletta di completamento gettata in opera.

Ora si passa alla realizzazione del pacchetto stradale. Ancora qualche settimana di lavoro e riapriremo al transito l' intera carreggiata stradale. Oramai ci siamo. Chiediamo ancora un po' di pazienza ai cittadini tutti", conclude il presidente della Provincia di Salerno. Un'ottima notizia per il tanti cittadini e residenti della zona che da tempo lamentano il notevole disagio arrecato alla viabilità della zona a causa dell'interruzione di questa strada.